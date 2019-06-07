Украинку-рекордсменку из шоу талантов жестоко убили и сбросили в реку в Германии

Полицейские подозревают, что с девушкой расправился её бывший парень. Пара распалась, но они продолжали вместе работать.

Тело украинки Аллы Клишты, которая прославилась благодаря участию в немецком шоу талантов Das Supertalent, найдено в Рейне. По данным полиции, её убили, а затем сбросили тело в реку. Об этом сообщает Daily Mail.

Девушка пропала в конце апреля. На работе забили тревогу, и полиция начала поиски. Известно, что украинка трудилась в парке развлечений города Руст. Знакомые девушки уверяют: она работала со своим бывшим бойфрендом. По данным Lenta.ru, 30-летний парень арестован.

Отметим, что Алла Клишта на родине была рекордсменкой по количеству вращений обруча.

Ранее Лайф сообщал, что в Москве найдены останки, предположительно, балерины Большого театра. Девушка пропала в 2014 году.