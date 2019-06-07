Московский зоопарк ввёл особый график посещения панд Жуи и Диндин

До 10 утра бамбуковые медведи особенно активны: они жуют траву, играют и выполняют различные упражнения под руководством сотрудников зоопарка.

Московский зоопарк, в котором на днях поселились две китайские панды Жуи и Диндин, ввёл особый график для посещения своих новых обитателей. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

— Мы надеемся, что благодаря специальному режиму удастся избежать столпотворения в павильоне и, что самое важное, защитить животных от лишнего стресса, — рассказала генеральный директор зоопарка Светлана Акулова.

Ежедневно с 8:00 до 10:00 животных можно будет посмотреть без специальной регистрации. В это время медведи особенно активны. Они завтракают бамбуком, играют, а также выполняют различные упражнения с работниками зоопарка в рамках специальных тренингов.

С 10:00 до 21:00 всем желающим посмотреть, как на новом месте обустроились Жуи и Диндин, придётся предварительно зарегистрироваться на официальном сайте зоопарка или на специальной стойке возле павильона "Фауна Китая".

Каждый из сеансов будет длиться до 30 минут. При этом за раз посетить бамбуковых медведей смогут не более 200 человек — именно столько может вместить в себя "Фауна Китая". Между сеансами также сделают небольшие перерывы, чтобы сотрудники зоопарка смогли подготовить павильон к посещению следующей группы.

Для того чтобы навестить Жуи и Диндин, не требуется покупать дополнительные билеты. Достаточно входного билета в зоопарк.

Напомним, что китайские панды Жуи и Диндин покинули свою родину 29 апреля. Их передали в аренду Московскому зоопарку на 15 лет в знак особого доверия Китая. Животные благополучно устроились в своём павильоне. Ранее Жуи и Диндина показали Владимиру Путину и Си Цзиньпину, а также российским и китайским школьникам.