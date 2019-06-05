Путин назвал переданных России панд знаком особого доверия Китая

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Путин назвал переданных России панд знаком особого доверия Китая

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Кадр видео © LIFE 

Президент России Владимир Путин назвал жестом дружбы передачу Китаем двух больших панд Московскому зоопарку.

Это знак особого уважения, доверия к России, к нашим специалистам. Когда мы говорим о пандах, всегда возникает на лице улыбка. Мы с большим уважением и благодарностью принимаем этот подарок. Спасибо большое! — заявил российский лидер на пресс-конференции по итогам переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином.

Путин напомнил, что панды являются национальным символом Китая.

Ранее Лайф сообщал, что в ходе переговоров в Москве Владимир Путин и Си Цзиньпин обсудили актуальные мировые проблемы.

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