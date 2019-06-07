Американский крейсер пересёк курс российскому кораблю в Восточно-Китайском море

В Восточно-Китайском море крейсер ВМС Соединённых Штатов Chancellorsville внезапно пересёк курс российскому кораблю. Об этом сообщила пресс-служба Тихоокеанского флота ВМФ России.
В целях предотвращения столкновения большому противолодочному кораблю "Адмирал Виноградов" пришлось экстренно маневрировать.
— На международной волне командованию американского корабля был заявлен протест и указано на недопустимость подобных действий, — рассказали в пресс-службе.
Ранее Лайф сообщал, что "Адмирал Виноградов" принял участие в российско-китайских морских учениях в акватории Жёлтого моря.
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