Премьер Саксонии призвал отменить санкции против России

Михаэль Кречмер считает, что Россия и Западная Германия должны пойти навстречу друг другу.

Премьер-министр германской федеральной земли Саксония Михаэль Кречмер заявил, что с России нужно снять экономические санкции. По его мнению, нормализация отношений ФРГ с РФ — стратегическая цель. Об этом он заявил журналистам, перед тем как принять участие в Петербургском международном экономическом форуме — 2019.

— Мы должны снять эти санкции. Я очень надеюсь, что обе стороны будут двигаться навстречу друг другу, — приводит агентство DPA слова Кречмера.

Премьер считает, что санкции являются "большой проблемой" для немецкой экономики. По его мнению, нужно сделать всё, чтобы "Россия придерживалась европейского курса, а не ориентировалась на Китай или Индию".

Ещё Кречмер подчеркнул, что диалог с Россией не исключает открытого обсуждения проблемных моментов в отношениях, в частности конфликта на Украине.

Отметим, что встреча премьера Саксонии и президента России Владимира Путина запланирована на сегодня.