В Подмосковье четвероклассница забеременела от 47-летнего мужчины

В Московской области 11-летняя ученица четвёртого класса забеременела от 47-летнего гражданина Узбекистана. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщает КП.

По данным источника газеты, в полицию с заявлением обратилась мать школьницы. В ходе проверки было установлено, что в 2019 году четвероклассница неоднократно вступала в интимную связь с мужчиной.

Сейчас девочка находится на 23-й неделе беременности.

Как сообщает РИА "Новости", по факту беременности школьницы начальных классов возбуждено уголовное дело.

Ранее Лайф рассказывал, как в Москве 14-летняя школьница узнала о беременности прямо перед родами.