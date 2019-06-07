Врачи рассказали, как избежать теплового удара в жару

Восстановить силы поможет стакан молока или зелёный чай с натуральной мятой. Кроме того, рекомендуется пить больше воды.

Египетские врачи советуют при выходе на улицу в жару надевать свободную одежду из натуральных хлопковых и льняных тканей светлых цветов, лёгкие головные уборы и большие солнцезащитные очки, сообщает РИА "Новости".

— Те, кто вынужден в силу профессии долго находиться на улице — а это рабочие, дорожные полицейские, торговцы, — должны, конечно, искать тенистые места. Долго стоять на солнце нельзя, чтобы не получить тепловой или солнечный удар, — пояснил член Египетской медицинской ассоциации по вопросам аллергии и иммунитета Магди Бадран.

Он отметил, что в зависимости от активности в жару в течение дня следует выпивать до трёх-пяти литров воды, — понемногу каждые 10 минут. Также при высоких температурах воздуха следует чаще принимать прохладный душ или просто умываться холодной водой.

— В случае возникновения неприятных симптомов в жаркие дни надо немедленно найти прохладное помещение с кондиционером, отдохнуть, выпить большое количество чистой питьевой воды или специальный спортивный напиток, — рассказал специалист.

По словам врача, в жару следует отказаться от сладкой газировки, кофе, чёрного чая, фастфуда, жирных тяжёлых блюд, солёных, копчёных и маринованных продуктов. Восстановить силы поможет стакан молока или зелёный чай с натуральной мятой.

Бадран напомнил, что при использовании кондиционера не стоит охлаждать воздух ниже 24 градусов по Цельсию, чтобы не переохладить организм. Если дома или в офисе кондиционера нет, нужно открыть окна и двери, обеспечить сквозняк, затенить помещение, включить вентилятор.

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