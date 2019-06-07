Глава Роскомнадзора признался Лайфу, что у него есть аккаунт в Telegram

Жаров подчеркнул, что должен следить за всеми каналами распространения информации.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров рассказал Лайфу, что у него есть аккаунт в мессенджере Telegram.

— У меня есть Telegram, безусловно. Есть многие мессенджеры, я должен следить за всеми каналами распространения информации, в том числе за распространением пиратской информации, — заявил Жаров Лайфу.

Ранее глава Роскомнадзора рассказал, что ведомство работает над новыми инструментами блокировки "Телеграма", и пообещал, что в России мессенджер "продолжит зависать".

Напомним, с апреля 2018 года мессенджер Павла Дурова блокируется в России по решению суда.