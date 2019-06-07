МВД опубликовало фото с места обысков у корреспондента "Медузы"

Столичный главк МВД опубликовал фотографии с места обысков квартиры задержанного корреспондента "Медузы" Ивана Голунова. Ему вменяют статью 228 УК РФ.

В ведомстве отметили, что при задержании у Голунова нашли пять свёртков с порошкообразным веществом. Уже дома у него обнаружили три пакета и свёрток с порошкообразным веществом и весы.

Экспертиза показала, что найденное у журналиста — это метилэфедрон массой около 4 граммов. То, что речь идёт именно о Голунове, сообщает РИА "Новости".

При этом в ведомстве опровергли сообщения СМИ, что журналист якобы был избит при задержании.

Меж тем в "Медузе" говорят, что фотографии якобы сделаны не в квартире задержанного по делу о наркотиках Голунова.