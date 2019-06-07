Дюмин похвалил экс-главу Астраханской области: Порядочный и надёжный парень

По словам главы Тульской области, Сергей Морозов —профессионал своего дела и патриот страны.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в беседе с Лайфом похвалил экс-главу Астраханской области Сергея Морозова.

— Коллега отличный парень, хороший, порядочный, надёжный, — сказал губернатор. — Он был в таможне, а куда сейчас направят, я не знаю, но куда бы ни направили, человек профессиональный, надёжный, самое главное —патриот своей страны.

Дюмин также отметил, что Морозов, помимо этого, является мастером спорта по рукопашному бою.

— Он добрый, но, когда надо защитить слабых, быть на стороне справедливости, он очень злой, агрессивный и разрушительный, — резюмировал чиновник.

Как уже сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Морозов переходит работать в одну из спецслужб.