Дюмин похвалил экс-главу Астраханской области: Порядочный и надёжный парень

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По словам главы Тульской области, Сергей Морозов —профессионал своего дела и патриот страны.

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин в беседе с Лайфом похвалил экс-главу Астраханской области Сергея Морозова.

Коллега отличный парень, хороший, порядочный, надёжный, — сказал губернатор. — Он был в таможне, а куда сейчас направят, я не знаю, но куда бы ни направили, человек профессиональный, надёжный, самое главное —патриот своей страны.

Дюмин также отметил, что Морозов, помимо этого, является мастером спорта по рукопашному бою.

Он добрый, но, когда надо защитить слабых, быть на стороне справедливости, он очень злой, агрессивный и разрушительный, — резюмировал чиновник.

Как уже сообщал Лайф, президент РФ Владимир Путин принял отставку губернатора Астраханской области Сергея Морозова и назначил временно исполняющим обязанности главы региона Игоря Бабушкина. СМИ со ссылкой на источник сообщали, что Морозов переходит работать в одну из спецслужб.

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