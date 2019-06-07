Мутко "похвастался" знанием китайского языка: "Нихао!"

По словам зампредседателя Правительства РФ, китайский язык сейчас очень популярен.

Заместитель председателя Правительства РФ по вопросам строительства и регионального развития Виталий Мутко, известный своим произношением английских слов, заговорил по-китайски.

На Петербургском международном экономическом форуме корреспондент Лайфа спросил Мутко, не хотел бы тот выучить китайский из-за укрепляющегося сотрудничества между странами.

— А я и так знаю: "Нихао!" (Здравствуйте! — Прим. ред.) А если так, серьёзно, у нас впервые в ЕГЭ среди языков, которые могут выбирать дети, появился китайский язык, — ответил Мутко.

Также он добавил, что китайский язык уже "внедряют" в российских школах из-за возросшего интереса к нему детей.

Отметим, что сегодня у российских школьников должен пройти второй этап ЕГЭ по китайскому.