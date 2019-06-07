Пассажира с симптомами инсульта вышвырнули из трамвая в Новосибирске

Пострадавшему помогли прохожие: они заподозрили у мужчины инсульт и вызвали скорую. При обращении они указали, что пострадавший предпенсионного возраста, прилично одет, но своих данных сообщить не может, поскольку находится в предобморочном состоянии. Бригада прибыла примерно через полчаса и забрала его в больницу.
— Звонила женщина. Сказала, разбита бровь у него. Видимо, инсульт. Лежит, глазами моргает, ничего не говорит, — сообщили порталу NGS в службе 112.
В полиции в свою очередь рассказали, что по факту инцидента проводится проверка. Установлен мужчина, которому стало плохо: ему 52 года, житель Ленинского района.
— В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства произошедшего, проводится проверка. В настоящее время мы проводим работу с трамвайным депо, также проводится опрос работников и выясняется, кто конкретно и когда там работал, — сообщили Лайфу в городском управлении МВД.
Информация о самочувствии пассажира, которого вышвырнули из трамвая, выясняется. Однако в полиции утверждают, что мужчина "самовольно покинул больницу", не дождавшись осмотра врача.
Ранее Лайф рассказывал, как в Челябинске врачи бросили пациента с трепанацией на полу среди мусора. Мужчину перевели из областной больницы, где и была сделана операция. Однако вместо лечения его оставили на полу в куче ваты из разодранного матраса и на старых скомканных простынях.
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