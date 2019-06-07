Опрос показал, сколько россиян верят в дружбу между мужчиной и женщиной

84% опрошенных рассказали, что имеют друзей существенно более старшего и младшего возраста.

Дружба между мужчиной и женщиной, представителями разных поколений и различного уровня доходов — распространённое явление среди россиян. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который был проведён 5 июня.

Так, 82% россиян признались, что имеют друзей противоположного пола и только лишь у 18% их нет. 84% опрошенных дружат с людьми существенно старше и младше их самих, 15% дают противоположный ответ.

Друзей, чей уровень дохода резко отличается от дохода респондента, имеют 69%, а 29% — нет. 52% опрошенных общаются с людьми другого вероисповедания, а 64% имеют друзей другой национальности.