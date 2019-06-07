Путин сравнил действия против Huawei с "технологической войной"

Президент России Владимир Путин заявил, что компанию Huawei пытаются вытолкнуть с глобального рынка.
— Huawei беспрецедентно пытаются вытолкнуть с рынка. Это уже в некоторых кругах называют первой технологической войной в наступающей цифровой эпохе, — сказал глава государства, выступая на Петербургском международном экономическом форуме.
Российский лидер заявил, что США распространяют свою юрисдикцию на весь мир. По словам Путина, это противоречит логике нормального международного общения и задачам будущего.
Ранее глава "Роснефти" Игорь Сечин назвал ситуацию с Huawei проявлением "санкционной болезни" Соединённых Штатов.
Как сообщал Лайф, США считают, что китайская компания угрожает национальной безопасности Штатов, поэтому Huawei и её подразделения попали в чёрный список американского Министерства торговли.
В ответ Huawei подала в США иск с требованием признать антиконституционным решение, вносящее компанию в чёрный список и запрещающее покупку компонентов и технологий американских производителей.
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