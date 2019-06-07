Путин заявил о падении доверия к доллару в мире

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Фото © Pixabay

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире падает доверие к доллару. Соответствующее мнение глава государства высказал в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам Путина, "большая ошибка" американских финансовых и политических властей заключается в том, что они "сами подрывают свои преимущества". Российский лидер также считает нужным переосмыслить роль доллара.

Эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир, — резюмировал Путин.

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