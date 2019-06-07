Путин заявил о падении доверия к доллару в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что в мире падает доверие к доллару. Соответствующее мнение глава государства высказал в ходе выступления на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По словам Путина, "большая ошибка" американских финансовых и политических властей заключается в том, что они "сами подрывают свои преимущества". Российский лидер также считает нужным переосмыслить роль доллара.

— Эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став мировой резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир, — резюмировал Путин.