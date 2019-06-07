В Нью-Йорке задержали неизвестного, который готовил теракт на Таймс-сквер

Злоумышленник собирался приобрести гранаты и заложить взрывчатку на самой известной и многолюдной площади мегаполиса.

В Нью-Йорке задержан неизвестный мужчина, который планировал заложить взрывчатку на самой оживлённой площади города — Таймс-сквер. Об этом сообщает газета New York Daily News со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Подозреваемый, имя, национальность и возраст которого не разглашаются, был арестован Объединённой оперативной группой ФБР по борьбе с терроризмом и сотрудниками полиции города во время покупки оружия. В частности, мужчина "интересовался несколькими гранатами", чтобы впоследствии взорвать их в центре Нью-Йорка.

Согласно следствию, неизвестный готовил теракт в одиночку, а значит, не был участником группировки, планирующей серию взрывов.

Сообщается, что 7 июля подозреваемый предстанет перед судом в Бруклине.

Отметим, что Таймс-сквер — это коммерческий и развлекательный район в центре Манхэттена, который ежегодно привлекает огромное количество посетителей. Ранее площадь ни один раз фигурировала в списке целей арестованных террористов, планирующих атаки в Нью-Йорке.

Ранее Лайф писал об аресте гражданина Канады Абдулрахмана эль-Бахнасави, который был признан виновным в сговоре с целью совершения терактов в Нью-Йорке. Мужчина планировал атаки на Таймс-сквер, в метро Нью-Йорка и на концертных площадках.