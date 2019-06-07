Си Цзиньпин заявил о готовности Китая делиться технологиями 5G

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Фото © AP Photo / Manu Fernandez, File

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться с партнёрами технологиями 5G. Об этом он рассказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По его словам, китайская сторона будет последовательно выступать твёрдым сторонником экономической глобализации и создавать благоприятную среду для конкуренции.

Китай готов делиться со всеми партнёрами технологическими изобретениями и ноу-хау, в частности технологиями 5G, — сказал лидер КНР.

Ранее сообщалось, что власти Китая предоставили первые лицензии на коммерческое использование сети 5G четырём компаниям.

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