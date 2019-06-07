Си Цзиньпин заявил о готовности Китая делиться технологиями 5G

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай готов делиться с партнёрами технологиями 5G. Об этом он рассказал на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

По его словам, китайская сторона будет последовательно выступать твёрдым сторонником экономической глобализации и создавать благоприятную среду для конкуренции.

— Китай готов делиться со всеми партнёрами технологическими изобретениями и ноу-хау, в частности технологиями 5G, — сказал лидер КНР.

Ранее сообщалось, что власти Китая предоставили первые лицензии на коммерческое использование сети 5G четырём компаниям.