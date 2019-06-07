Путин опроверг предположения об объединении России и Белоруссии

Президент России Владимир Путин опроверг предположения об объединении РФ и Белоруссии. Об этом он сообщил на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума.

— Мы, по моему глубокому убеждению, один народ. Но так сложилось, что мы живём в разных странах, разные государства образовались. Сегодня нет оснований для государственного объединения. У нас нет таких планов, целей нет, — сказал Путин.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не замечал со стороны российских властей намерений включить республику в состав РФ.