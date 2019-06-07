Археологи нашли следы графа Дракулы в Болгарии

При раскопках было найдено множество старинных артефактов, но наибольшую ценность представляют пушечные ядра времён Влада Цепеша.

Болгарские археологи на раскопках крепости Зиштова в городе Свиштов, расположенного на берегу Дуная, обнаружили артефакты, которые относятся к периоду правления господаря Валахии Влада III Цепеша, известного во всём мире как граф Дракула. Об этом сообщает Archaeology in Bulgaria.

В частности, были найдены пушечные ядра из кулеврин, примитивных пушек раннего Средневековья. Исследователи считают, что данный вид оружия активно использовался воеводой Валахии при осаде города в 1461 году.

На завоевание крепости Зиштова у Влада Цепеша ушла вся зима 1461–1462 годов. Однако она недолго была подконтрольной воеводе — вскоре турки-османы вернули её себе.

Исследователи отмечают, что "нет никаких сомнений" в том, что пушечные ядра связаны с осадой и захватом Зиштовой крепости Дракулой-воеводой в 1461 году. Найденные артефакты использовались с середины XV до начала XVI века. Это было как раз время правления Цепеша.

— У нас нет сомнений, что ядра связаны с осадой Свиштова этим правителем. <...> У нас также есть письмо Влада Дракулы к королю Венгрии, в котором он хвастался деталями ожесточённой битвы, как он взял крепость и тем, что около 410 турок были убиты им во время осады. Некоторые из них, вероятно, были посажены на кол, в его стиле, — уточняет ведущий археолог Николай Овчаров .

Кроме того, специалисты обнаружили также древние надписи, монеты и фрагменты глиняной посуды того времени.

Ранее Лайф писал о другой археологической находке — эксперты совершенно случайно обнаружили тайную комнату во время реставрации дворца римского императора Нерона.