Под дворцом Нерона в Риме нашли тайную комнату

Помещению уже успели присвоить название "комната Сфинкса" из-за рисунка мифического существа на одной из его стен.

Археологи совершенно случайно обнаружили тайную комнату во время реставрации дворца римского императора Нерона. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Science Alert.

È rimasta tra i #SecretsMW per oltre 20 secoli, riscoperta quasi per caso durante i lavori di restauro della #DomusAurea: è la #SaladellaSfinge e ve ne mostreremo ancora altre immagini durante questa #MuseumWeek. Seguiteci! pic.twitter.com/vlCcBisT1W — Parco Colosseo (@ParcoColosseo) 14 мая 2019 г.

Помещение, которое было украшено разнообразными фресками, уже получило название "комната Сфинкса" из-за рисунка мифического существа на одной из его стен. Археологи также обнаружили изображения танцующих кентавров, водных существ, птиц, а также фреску с воином, который был вооружён луком, щитом и мечом и сражался с пантерой.

Не исключено, что на других стенах также есть фрески, но в связи с тем, что часть подземного помещения заполнена грязью, это узнать не получится. Расчистка комнаты на данный момент не планируется.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Севастополе тайный подземный ход времён Крымской войны.