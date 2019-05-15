Под дворцом Нерона в Риме нашли тайную комнату

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Под дворцом Нерона в Риме нашли тайную комнату

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Помещению уже успели присвоить название "комната Сфинкса" из-за рисунка мифического существа на одной из его стен.

Археологи совершенно случайно обнаружили тайную комнату во время реставрации дворца римского императора Нерона. Об этом сообщается в пресс-релизе, опубликованном на сайте Science Alert.

Помещение, которое было украшено разнообразными фресками, уже получило название "комната Сфинкса" из-за рисунка мифического существа на одной из его стен. Археологи также обнаружили изображения танцующих кентавров, водных существ, птиц, а также фреску с воином, который был вооружён луком, щитом и мечом и сражался с пантерой.

Не исключено, что на других стенах также есть фрески, но в связи с тем, что часть подземного помещения заполнена грязью, это узнать не получится. Расчистка комнаты на данный момент не планируется.

Ранее сообщалось, что археологи нашли в Севастополе тайный подземный ход времён Крымской войны.

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