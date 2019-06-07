Китайских панд в Московском зоопарке спасают от жары фонтанчиками и душем

Сотрудники Московского зоопарка заранее подготовились к жаркому времени года и с особым вниманием следят и за старыми подопечными, и за новыми обитателями — пандами Жуи и Диндин. Об этом рассказали в пресс-службе столичного зоопарка.

Как уточняется, в павильоне с животными установили специальную климатическую систему, а также несколько искусственных водоёмов и фонтанчиков. Бамбук, которым питаются панды, хранят в особенной холодильной камере, самим животным периодически устраивают холодный душ.

По словам гендиректора Светланы Акуловой, особые меры в жаркий период действуют на территории всего зоопарка. Помимо искусственных водоёмов и укрытий внимание уделяется и процедурам кормления.

— В жаркие дни мы особенно тщательно следим за животными, их самочувствием и поведением. Существенных изменений в рационе не происходит, однако для некоторых животных мы уменьшаем порции и увеличиваем число кормлений: в противном случае корм может испортиться на жаре, — рассказала она.

Ранее сообщалось, что Московский зоопарк ввёл особый график посещения панд Жуи и Диндин.

Напомним, китайские панды Жуи и Диндин покинули свою родину 29 апреля. Их передали в аренду Московскому зоопарку на 15 лет в знак особого доверия Китая. Животные благополучно устроились в своём павильоне. Ранее Жуи и Диндина показали Владимиру Путину и Си Цзиньпину, а также российским и китайским школьникам.