Билан: Я в тройке артистов, которые больше всего на слуху

Певец Дима Билан после получения награды Муз-ТВ сообщил Лайфу, что входит в тройку артистов, находящихся на слуху у публики благодаря радиостанциям.

В ответ на волнующих многих вопрос, "почему на манеже всё те же", Билан рассказал о масштабах артистической деятельности и "заполонении" эфира собой.

— Я в тройке артистов, которые больше всего ротируются на радиостанции и за десятилетие прошли довольно много прокрутов, что не может не сработать в некую складчину и позволяет быть на слуху, — прокомментировал ситуацию певец.

Также Билан добавил, что ему весело жить и у него много идей, которые ждут реализации.

Напомним, что Лайф вел прямую трансляцию с 17-й церемонии награждения Муз-ТВ. Во время торжества отличилась Ольга Бузова, которая решила поблагодарить своих поклонников, встав на колени.