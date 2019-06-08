Алек Болдуин устал пародировать Трампа

Американский актёр Алек Болдуин в интервью USA Today заявил об усталости от исполнения роли Трампа в программе Saturday Night Live.

— Я не могу представить себе, что снова делаю это. Просто не могу. Им следует найти кого-то другого, кому захочется заниматься этим, — сообщил актёр.

Пародировать будущего президента страны Дональда Трампа Болдуин начал ещё во время предвыборной гонки в 2016 году. При этом, по словам актёра, поначалу он хотел отказаться от предложения "мимикрировать под Трампа", поскольку не чувствовал уважения к политику, но в итоге согласился. Впрочем, именно за пародии на миллиардера уже в сентябре 2017 года Болдуин получил престижную премию "Эмми".

Напомним, что в одном из выпусков актёр встретился с рэп-исполнителем "Канье Уэстом", в другом — предстал в образе Трампа-Гитлера со своим секретарём — смертью.