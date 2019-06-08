Президент Мексики приветствовал отмену пошлин со стороны США

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор поблагодарил граждан страны за их поддержку в достижении соглашения с США. Ситуацию с разрешением миграционного вопроса, из-за которого Вашингтон пригрозил дальнейшим повышением пошлин, он прокомментировал в "Твиттере".

— Благодаря поддержке всех мексиканцев удалось избежать пошлин на мексиканские товары, которые экспортируются в США. Марсело Эбрард (глава МИД латиноамериканской страны. — Прим. Лайфа) обнародует детали соглашения, — написал президент Мексики.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил о достижении между двумя странами договорённости по проблеме миграции. Тогда же с официальным подтверждением выступил глава МИД Мексики Марсело Эбрард. Соглашение между странами позволило отложить на неопределённый срок введение торговых пошлин против Мексики.