Минюст Украины прокомментировал возможность отмены указа о роспуске Рады

Министр юстиции Украины Павел Петренко оценил возможность признания указа президента страны Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады неконституционным. Об этом он сообщил телеканалу "НАШ.Макси-ТВ".

— Это будет серьёзное событие, если оно состоится, в юридической сфере. Скорее всего, КСУ укажет, как его (решение. — Прим. Лайфа) выполнять. Избирательный процесс будет прекращён с соответствующими последствиями. Но это лишь предположение, так как только КСУ поставит точку в этом вопросе, — пояснил глава Минюста Украины.

Как ранее писал Лайф, указ Владимира Зеленского о роспуске Рады вступил в силу 23 мая, после чего депутаты обжаловали указ президента Украины в Конституционном суде.