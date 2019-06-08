Борисов не видит причин прекращать производство "суперджетов"

Как отметил замглавы кабмина, спрос на лайнер сохраняется и на внутреннем рынке, и за рубежом.

Оснований для прекращения производства самолёта Sukhoi Superjet 100 нет, поскольку нет никаких подтверждений, что авиакатастрофа в Шереметьево произошла из-за неисправности самолёта. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов.

— Накал страстей после катастрофы спадает, разум берёт своё. Подвергать сомнению сам проект нет никаких причин. Рыночный спрос на внутреннем российском рынке и за рубежом сохраняется. Проект должен продолжаться. Выпуск самолёта никаких оснований прекращать нет, — заявил он журналистам на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам Борисова, версия о том, что причиной трагедии в Шереметьево могла стать неисправность "суперджета", не подтвердилась. Он подчеркнул, что даже попадание в лайнер молнии не привело к необратимым последствиям. Причинами авиакатастрофы стала "совокупность факторов, в том числе и человеческих", отметил вице-премьер. Он добавил, что в то же время не хотел бы обвинять экипаж.

Напомним, 5 мая в Шереметьево во время пожара на борту "суперджета" компании "Аэрофлот" погиб 41 человек. Самолёт совершил экстренную посадку и после этого загорелся. Среди версий трагедии СКР рассматривал недостаточную квалификацию пилотов, техническую неисправность судна и погодные условия.