Партия Саакашвили решила идти на выборы в Раду самостоятельно

Как заявил скандальный политик, "Рух нових сил" не готова идти на какие-либо компромиссы.

Бывший лидер Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что его партия "Рух нових сил" на парламентские выборы отправится самостоятельно.

— Посмотрев на старых политиков, старые партии, посмотрев опять на эти договорняки, на то, что многие из них, независимо от моего личного отношения, ещё больше подмочили свою репутацию, мы пришли к выводу, что надо идти на выборы самостоятельно, — объявил Саакашвили в видеообращении в "Фейсбуке".

По мнению политика, "Рух нових сил" полностью отличается от других идеями, драйвом, энергией и тем, что её участники из себя представляют. Как подчеркнул политик, решение связано с тем, что его партия "не может идти на компромиссы и выбирать из разных сортов дерьма".

Напомним, 28 мая президент Украины Владимир Зеленский отменил указ предыдущего главы государства Петра Порошенко о лишении гражданства Саакашвили. На следующий день одиозный политик вернулся в страну. В аэропорту его встретили караваем.