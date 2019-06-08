Украинский комик решил баллотироваться в Верховную раду

Артист заверил, что его желание попасть в парламент не является попыткой заработать.

Экс-резидент украинского Comedy Club и телеведущий Сергей Притула решил баллотироваться в Верховную раду. Своё решение он объяснил желанием стать полезным стране.

— Если бы мне нравилось происходящее в украинской политике в последнее время, а сейчас тем более, я, наверное, этого бы не делал, — написал он в "Фейсбуке".

Притула заверил, что его желание попасть в Раду не является попыткой заработать, так как он считает себя "достаточно финансово независимым".

Ранее Минюст Украины прокомментировал возможность отмены указа о роспуске Рады.