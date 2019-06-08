Фигуристка Медведева получила письмо с требованием убираться из Японии

За российскую спортсменку вступился трёхкратный чемпион США по фигурному катанию Джонни Вейр, заявив, что не позволит издеваться над коллегами.

Российская фигуристка и участница шоу Fantasy On Ice, которое проходит в Японии, Евгения Медведева получила анонимное письмо с угрозами и требованием "убираться в Россию". Фотографию письма опубликовал в своих соцсетях трёхкратный чемпион США по фигурному катанию и партнёр Евгении по шоу Джонни Вейр.

— Дьявол, убирайся из Японии. Никто не хочет видеть твоё лицо в Японии. Все японцы ненавидят тебя. Уезжай обратно в Россию. Убирайся из Японии и из "Крикет клуба". Ты чёрная и ужасная. Уходи из фигурного катания, — говорится в записке.

IMPORTANT: One of our skaters received this message today from a “fan”. As a skating elder, I will not accept this behavior & I will not stand for the bullying of my skaters. You don’t have to be a fan of everyone, but you will respect them all. Keep your hate out of this world. pic.twitter.com/dLx1AiAETk — Johnny Weir (@JohnnyGWeir) 8 июня 2019 г.

Первоначально Вейр не стал называть, кому именно была обращена угроза. Однако из контекста быстро стало понятно, что имеется в виду Евгения Медведева. Сам же американец не только осудил выходку "фаната", но и написал, что не позволит издеваться над фигуристами. Позднее на сообщение об угрозах в своём инстаграме ответила и сама российская фигуристка.

— Спасибо всем за поддержку и тёплые слова. Просто хотела сказать, что я абсолютно в порядке и меня это письмо никак не задело и уж тем более не выбило из колеи, — написала Евгения.

Как сообщал Лайф, ранее двукратная чемпионка мира Евгения Медведева призналась, что, хотя ей нравится жить и тренироваться в Канаде, нравится бывать в турах в Японии, она тоскует по родине и хотела бы прилетать в Россию как можно чаще.