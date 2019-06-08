Молдавский парламент единогласно принял декларацию "о захваченном государстве"

Парламент Молдавии принял декларацию, в которой признал республику "захваченным государством". Документ провозглашает большинство государственных структур поражёнными коррупцией.
— Парламент Республики Молдова, будучи высшим законодательным органом республики, с сожалением констатирует, что государственные и правовые учреждения и ведомства были захвачены и поражены тотальной коррупцией, — заявляется в документе.
Также речь идёт о массовых кражах и незаконной приватизации. В документе выражается вотум недоверия Конституционному суду.
Кроме того, депутаты требуют отправить в отставку глав службы информации и безопасности, а также Национального центра по борьбе с коррупцией. Такое решение они объяснили тем, что эти структуры находятся под властью лидера демократической партии молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Также в декларации предложили отменить смешанную избирательную систему, которая была введена демократами.
Ранее Лайф сообщал, что парламент Молдавии избрал премьер-министра.
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