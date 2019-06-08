Беглов доложил Путину о развитии Санкт-Петербурга

Также врио главы города рассказал российскому лидеру об исполнении полученных поручений.

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов проинформировал президента РФ Владимира Путина о развитии Северной столицы. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— На полях ПМЭФ Беглов доложил Путину о ходе реализации программы социально-экономического развития Санкт-Петербурга, а также об исполнении ранее данных поручений главы государства, — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее сообщалось, что врио главы Санкт-Петербурга Александр Беглов подал документы о выдвижении кандидатом на пост губернатора.