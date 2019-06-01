Беглов подал документы о выдвижении кандидатом в губернаторы Санкт-Петербурга

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов подал документы о выдвижении кандидатом на выборы главы города. Об этом сообщил член городской избирательной комиссии с правом решающего голоса Олег Зацепа.

— У нас сегодня произошла подача первым кандидатом документов о самовыдвижении. Все документы представлены, он приобрёл права кандидата, — сказал Зацепа.

Напомним, что 25 мая Беглов согласился баллотироваться на пост губернатора Санкт-Петербурга. Выдвинуть свою кандидатуру на губернаторских выборах Беглову предложили Совет Общественной палаты Санкт-Петербурга и члены крупнейшей в России добровольческой организации "Волонтёры Победы". Позднее он заявил, что пойдёт на выборы губернатора Петербурга как самовыдвиженец.