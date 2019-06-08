Фильм "Остров" помог раскрыть убийство замглавы ЦБ

Исполнителя нашли в 2008 году, суд признал его виновным и дал 19 лет колонии строгого режима.

Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР Валерий Хомицкий рассказал, что фильм "Остров" режиссера Павла Лунгина помог найти заказчика убийства заместителя председателя Центробанка Андрея Козлова. Он был застрелен 13 сентября 2006 года.

По словам Хомицкого, после этого преступления полиция задержала сразу троих исполнителей, но работа с ними не давала никаких результатов — они ничего не знали ни о заказчике преступления, ни о посредниках.

Тогда следствие начало тщательно анализировать, кому могло быть выгодно убийство Козлова. Тогда "всплыли" банки Алексея Френкеля, которые закрывались по решению Центробанка.

Затем следователи прослушали телефонные звонки киллеров с посредниками, благодаря чему им удалось выйти на бывшую сотрудницу одного из банков Френкеля — Лиану Аскерову. Девушка работала в дагестанском филиале.

Хомицкий отмечает, что в ходе допроса начал спрашивать Аскерову о её увлечениях и книгах, которые она читает. Разговор постепенно перешёл на фильм "Остров", который вышел накануне её допроса. Девушка призналась, что успела посмотреть картину. После этого следователь задал ей вопрос: "Лиана, а как ты с этим жить дальше будешь?"

Дело в том, что по сюжету фильма "Остров" главный герой становится монахом, чтобы искупить убийство командира во время войны. Мужчина всю свою жизнь думает, как ему жить дальше.

После заданного вопроса Аскеровой ничего не оставалась, как признаться следователю.

— Она смотрит мне в глаза и говорит: "Да. Сложно мне будет жить дальше. Френкель заказал это убийство, — передаёт ТАСС воспоминания Хомицкого.

В 2008 году Алексея Френкеля признали виновным и дали 19 лет колонии строгого режима. Его посредникам — Лиану Аскерову и Бориса Шафрая — суд приговорил к 13 и 14 годам заключения соответственно.

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