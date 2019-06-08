В США сорвали джекпот на $530 млн

В американском штате Калифорния один из проданных билетов лотереи Mega Millions сорвал джекпот в размере 530 миллионов долларов, сообщают организаторы.
— Один билет в Калифорнии выиграл джекпот MegaMillions в размере 530 миллионов долларов, — сказано в официальном сообщении организаторов лотереи.
Розыгрыш проводился вечером 7 июня. В билете совпали все цифры, необходимые для джекпота — 17, 19, 27, 40, 68 и "мегашар" 2.
В октябре 2018 года Mega Millions разыграла самую большую сумму в истории лотереи — полтора миллиарда долларов. Счастливый билет купила неизвестная женщина в американском штате Южная Каролина.
Недавно крупно повезло и американскому пенсионеру из штата Северная Каролина. Он сорвал джекпот в размере $344 миллиона. Выигрыш оказался самым крупным за всю историю штата.
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