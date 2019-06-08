Пресс-секретарь Зеленского допустила, что ВСУ убивают мирных жителей Донбасса

По её словам, силовики ведутся на "провокации", когда из мест с гражданскими начинается обстрел.

Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель не исключила вероятность того, что в Донбассе ВСУ убивают мирных жителей. Об этом она рассказала в эфире телеканала "1+1".

По словам пресс-секретаря, силовики Украины нередко ведутся на "провокации", когда якобы в них стреляют из жилых домов, детских садов и других мест, где находятся мирные жители.

— И после этого начинается обстрел этого дома. Таким образом, гибнут наши люди, украинцы, — подчеркнула Мендель.

Так она ответила на предложение представителя Киева в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Леонида Кучмы запретить "стрельбу в ответ" на законодательном уровне. По его мнению, такими действиями удастся показать, что Украина на самом деле хочет добиться "режима тишины". Однако генпрокурор Юрий Луценко ответил на это возбуждением уголовного дела.

Ранее глава ДНР заявлял, что увеличилось количество обстрелов в республике после прихода Зеленского к власти.