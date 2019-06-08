В ЕС призвали Молдавию сохранять спокойствие и сдержанность

Также в Европейском союзе ожидают, что страна будет уважать верховенство закона и гарантировать демократию.

Европейский союз призвал стороны Молдавии сохранять спокойствие и проявить сдержанность после решений парламента страны. Об этом сообщает внешнеполитическая служба ЕС.

— В соответствии с решениями, принятыми парламентом, и в свете происходящих событий в стране Евросоюз призывает к спокойствию и сдержанности. Избранные демократическим путём представители должны найти путь для Республики Молдова через диалог, — говорится в документе.

В заявлении сказано, что Евросоюз ожидает, что Молдавия, ранее заключившая соглашение об ассоциации с ЕС, проявит уважение по отношению к закону и будет гарантировать демократию "в соответствии с основными принципами соглашения".

В парламенте Молдавии в субботу приняли Декларацию об обсуждении попытки узурпации власти Демократической партией и её лидером Владимиром Плахотнюком через Конституционный суд. В документе, принятом единогласно, объявили последние решения Конституционного суда незаконными, от его членов потребовали отставки.