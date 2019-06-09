В ДНР уничтожили миномётный расчёт ВСУ

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Фото © ТАСС / Терещенко Михаил

Силовики Украины произвели огонь из орудий БМП, в результате чего было повреждено два дома.

Ополченцы ДНР уничтожили миномётный расчёт украинских силовиков ответным огнём, сообщает Народная милиция республики.

Сегодня украинские оккупационные войска из миномётов калибра 120 и 82 миллиметра подвергли обстрелу район посёлка шахты Гагарина (Горловка), — цитирует РИА "Новости" представителя республики.

Отмечается, что всего по населённому пункту выпустили 20 мин.

По его словам, силовики Украины также произвели огонь из орудий БМП, в результате чего было повреждено два дома.

Ответным огнём миномётный расчёт и БМП-2 противника были уничтожены, — отметили в ведомстве.

Ранее Лайф писал, что в последнее время усилились обстрелы со стороны украинских силовиков по территории ДНР. Более того, секретарь президента Украины Владимира Зеленского допустила, что ВСУ убивают мирных жителей Донбасса.

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