В ДНР уничтожили миномётный расчёт ВСУ

Силовики Украины произвели огонь из орудий БМП, в результате чего было повреждено два дома.

Ополченцы ДНР уничтожили миномётный расчёт украинских силовиков ответным огнём, сообщает Народная милиция республики.

— Сегодня украинские оккупационные войска из миномётов калибра 120 и 82 миллиметра подвергли обстрелу район посёлка шахты Гагарина (Горловка), — цитирует РИА "Новости" представителя республики.

Отмечается, что всего по населённому пункту выпустили 20 мин.

По его словам, силовики Украины также произвели огонь из орудий БМП, в результате чего было повреждено два дома.

— Ответным огнём миномётный расчёт и БМП-2 противника были уничтожены, — отметили в ведомстве.

Ранее Лайф писал, что в последнее время усилились обстрелы со стороны украинских силовиков по территории ДНР. Более того, секретарь президента Украины Владимира Зеленского допустила, что ВСУ убивают мирных жителей Донбасса.