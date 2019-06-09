В Мексике у студентов изъяли наркотики на $48 тысяч

Они планировали продавать синтетические таблетки, которые стали популярной альтернативой среди опиоидов.

В Мексике в небольшом городке рядом с американской границей арестовали трёх студентов за хранение более трёх тысяч наркотических таблеток в кампусе университета, информирует AP.

По сообщению полиции Сан-Луиса, штат Аризона, у 18-летней Ноэми Эрнандес-Мадригал было найдено три полиэтиленовых пакета, где было более 3,2 тыс. синих наркотических таблеток, общей стоимостью до 48 тыс. долларов.

Девушке и ещё одной студентке, Алессандре Карденас-Эрнандес, было предъявлено несколько обвинений. Личность третьего 16-летнего установить не удалось, поскольку он является несовершеннолетним. Отмечается, что у студентов не было адвокатов, которые могли как-то прокомментировать ситуацию.

По информации лейтенанта полиции, Эрнандес-Мадригал собиралась продавать синтетический наркотик, который стал популярной альтернативой другим опиоидам.

Проблема наркоторговли является одной из самых серьёзных в Мексике. В последние годы особенно обострилось противостояние наркокартелей за контроль над транзитом продукции в США. В связи с этим американские власти ввели режим ЧП на границах с латиноамериканской страной, а также строят стену.