Мексика пообещала гумпомощь направляющимся в США мигрантам

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор на выступлении в пограничной Тихуане рассказал, что страна намерена давать гумпомощь мигрантам, направляющимся в США.

— Со следующей недели мы начнём предлагать гумпомощь, возможности для образования, работы, здравоохранения и благосостояния тем, кто в Мексике ожидает решения своего запроса об убежище, чтобы легально попасть в США, — приводит РИА "Новости" слова Обрадора.

Также мексиканский лидер отметил, что планирует и дальше выстраивать отношения дружбы с США, не причиняя вреда данной стране и не вмешиваясь в её дела.

Напомним, ранее президент Соединённых Штатов Дональд Трамп заявил о достижении между двумя странами договорённости по проблеме миграции. Тогда же с официальным подтверждением выступил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард. Соглашение между государствами позволило на неопределённый срок отложить введение торговых пошлин против Мексики.