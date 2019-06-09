Выступление "Машины времени" в День России на Красной площади внезапно отменили

Знаменитый музыкант не раз оказывался в центре скандала из-за резких высказываний, в том числе на тему Крыма.

Выступление рок-группы "Машина времени" под стенами Московского Кремля в большом праздничном концерте в честь Дня России отменяется. Об этом сообщил в "Фейсбуке" лидер коллектива Андрей Макаревич.

— Если кто-то рассчитывал увидеть "Машину времени" 12 июня — не увидите, — написал музыкант.

Он предположил, что "кто-то кому-то позвонил".

Однако фанатам всё равно удастся увидеть любимую группу в этом месяце. В 2019 году "Машина времени" отмечает своё 50-летие юбилейным туром, в рамках которого 29 июня на стадионе "Открытие-арена" состоится концерт.

Что касается Макаревича, он в последнее время не раз оказывался в центре скандалов. Так, он называл 80% жителей Земли идиотами, а также упрекал россиян за слова "Крым наш".