На Урале задержали вандала, разрисовавшего памятник Ельцину

Жители Екатеринбурга активно распространяли фотографии разрисованного монумента в соцсетях.

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который краской разрисовал памятник Борису Ельцину.

— Человека, который вчера подошёл с баллончиком и облил надпись на памятнике Борису Ельцину, задержали, — передаёт URA.RU слова руководителя пресс-службы Ельцин-центра Евгении Капитонихиной.

Она уточнила, что пока имя нарушителя не оглашается. Единственное, о чём известно, — задержанный 1959 года рождения. Отмечается, что изрисованные буквы на памятнике уже отмыли. Никаких провокационных надписей вандал не сделал.

Напомним, нападение на памятник Борису Ельцину было совершено 8 июня. Жители города активно распространяли фотографии разрисованного монумента в соцсетях.

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