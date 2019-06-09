Явка на выборы президента Казахстана превысила 50%

Согласно данным избирательных комиссий Казахстана, явка на президентские выборы страны к 14:00 по местному времени (11:00 мск) составила 51,8%.
Наибольшую активность избирателей зафиксировали в Актюбинской области — 69,4%. Далее идёт Кызылординская область, там проголосовали 63,1% избирателей, на третьем месте — Алма-Атинская с 63%. В столице республики — Нур-Султане — явка составила 37,6%.
Отмечается, что на предыдущих президентских выборах, которые прошли в 2015 году, к этому времени проголосовали 68,48% избирателей.
Ранее Токаев заявил, что Казахстан сохранит внешнеполитический курс Назарбаева.
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