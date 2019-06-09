Токаев заявил, что Казахстан сохранит внешнеполитический курс Назарбаева

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев пообещал, что страна сохранит тот внешнеполитический курс, который вёл первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Такое заявление действующий казахский лидер сделал после голосования на президентских выборах.

— Безусловно, я говорил об этом в своей предвыборной кампании, Казахстан сохранит преемственность. Что касается внешнеполитического курса, он будет продолжен в том виде, в котором проводился первым президентом республики Нурсултаном Назарбаевым, — сообщил журналистам Токаев.

Он отметил, что будущее Казахстана решается именно сейчас, потому как народ выбирает нового главу государства. А эти выборы особенны ещё и тем, что в них участвует сразу семь кандидатов, чего не было ранее.

— Что касается самих кандидатов, то, на мой взгляд, была проявлена высокая политическая культура, — добавил Токаев.

Напомним, проходящие сегодня выборы нового президента — шестые для республики, но первые в истории страны, в которых не принимает участие первый глава государства Нурсултан Назарбаев.

Он находился во главе государства более 30 лет и покинул пост 20 марта 2019 года, назначив преемника в лице Касым-Жомарта Токаева, который в тот момент был спикером верхней палаты парламента.