В Казахстане стартовали выборы президента

Для победы кандидату необходимо получить более 50% от общих голосов избирателей.

В Казахстане в большинстве регионов открылись избирательные участки для голосования на президентских выборах.

Нынешние выборы являются шестыми по счёту за всю историю Казахстана. Ранее во главе государства почти 30 лет стоял Нурсултан Назарбаев, который покинул пост 20 марта 2019 года. Временным лидером стал Касым-Жомарт Токаев, он был спикером верхней палаты парламента.

Всего зарегистрировано семь кандидатов в президенты, в том числе и Токаев от партии Nur Otan, во главе которой стоит Назарбаев. На выборах не предусмотрен порог явки, поэтому они в любом случае будут признаны. Для победы кандидату необходимо получить более 50% от общих голосов избирателей.

Голосование завершится в 20:00 (17:00 мск). В четырёх западных регионах: Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской и Мангистауской областях — из-за разницы во времени участки откроются и закроются на час позже.

Среди семи кандидатов в президенты впервые в истории страны оказалась и женщина. Она представляет партию "Ак жол".