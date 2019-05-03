Токаев зарегистрирован кандидатом в президенты Казахстана

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Токаев зарегистрирован кандидатом в президенты Казахстана

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников

Центральная избирательная комиссия Казахстана зарегистрировал Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты республики. Об этом сообщила секретарь ЦИК страны Сабила Мустафина.

Комиссия также постановила выдать Токаеву соответствующее удостоверение.

Напомним, что выборы главы Казахстана пройдут 9 июня. Как сообщалось ранее, на пост казахстанского лидера претендуют девять человек. Досрочные выборы руководителя страны были назначены после того, как в конце марта Нурсултан Назарбаев, который возглавлял страну почти 30 лет, сложил свои полномочия. Временным лидером страны стал Касым-Жомарт Токаев.

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