В Подмосковье на соревнованиях по плаванию погиб ребёнок

Информацию о трагическом происшествии изучает аппарат детского омбудсмена Анны Кузнецовой.

В детском лагере Московской области на соревнованиях по плаванию погибла 11-летняя девочка, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Агентство сообщает, что в лагере проходили соревнования по плаванию. Девочка не смогла удержаться на воде. Её быстро вытащили, начали сердечно-лёгочную реанимацию, передали прибывшим медикам, которые отвезли её в центральную районную больницу. Однако, несмотря на все усилия врачей, ребёнок погиб.

Несколько дней назад Лайф рассказывал о другом трагическом случае. В Приморском крае двух детей унесло течением реки.