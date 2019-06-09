Количество пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи возросло до 26

По сообщениям представителей регионального Минздрава, среди пострадавших — трое детей.

Число пострадавших при жёстком столкновении двух экскурсионных автобусов в городе Сочи увеличилось до 26 человек. При этом 23 из них потребовалась госпитализация. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на представителей Минздрава Краснодарского края.

— По состоянию на 11:00 за медпомощью обратилось 26 человек. На месте работало 19 бригад скорой медицинской помощи. Госпитализировано 23 человека, — сказали в пресс-службе ведомства.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подтвердил, что среди пострадавших есть несовершеннолетние — трое детей, которые, к счастью, не получили серьёзных травм.

Напомним, столкновение двух экскурсионных автобусов произошло рано утром на улице Таврической в Сочи. В результате удара один из них опрокинулся на бок. Лайф публиковал первые кадры с места аварии.