Количество пострадавших в ДТП с туристическими автобусами в Сочи возросло до 26

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По сообщениям представителей регионального Минздрава, среди пострадавших — трое детей.

<p>Фото © телеграм-канал <a href="https://t.me/Lshot/12382" target="_blank">Life Shot</a></p>

Число пострадавших при жёстком столкновении двух экскурсионных автобусов в городе Сочи увеличилось до 26 человек. При этом 23 из них потребовалась госпитализация. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на представителей Минздрава Краснодарского края.

По состоянию на 11:00 за медпомощью обратилось 26 человек. На месте работало 19 бригад скорой медицинской помощи. Госпитализировано 23 человека, — сказали в пресс-службе ведомства.

Мэр Сочи Анатолий Пахомов подтвердил, что среди пострадавших есть несовершеннолетние — трое детей, которые, к счастью, не получили серьёзных травм.

Напомним, столкновение двух экскурсионных автобусов произошло рано утром на улице Таврической в Сочи. В результате удара один из них опрокинулся на бок. Лайф публиковал первые кадры с места аварии.

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