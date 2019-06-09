Партия Зеленского объявила своих кандидатов на выборы в Раду

Согласно социологическим опросам, за "Слугу народа" готовы проголосовать 48,2% граждан Украины.

Политическая партия "Слуга народа" президента Владимира Зеленского представила своих кандидатов для участия во внеочередных выборах в Верховную раду и ряд кандидатов в мажоритарных округах.

В этом списке оказались глава партии Дмитрий Разумков, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук, представитель Зеленского в правительстве Андрей Герус, юрист Ирина Венедиктова, советник президента Михаил Фёдоров, спортсмен Жан Беленюк и другие.

Отмечается, что в целях партии "Слуга народа" после выборов в Раду — добиться отмены депутатской неприкосновенности. Кроме того, планируется предпринимать меры, чтобы увеличить доход граждан до "среднеевропейского уровня", а также "привести в порядок" налогообложение. В планах партии и медицинская реформа.

Согласно опросам социологической группы "Рейтинг", за партию "Слуга народа" готовы проголосовать 48,2% граждан Украины.

Ранее Лайф сообщал, что пресс-секретарь Зеленского допустила, что ВСУ убивают мирных жителей Донбасса.