Зеленский пообещал "нокаутировать" старую систему власти на Украине

"Первый раунд" состоялся 21 апреля и закончился для старой системы нокдауном, считает лидер Незалежной.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что его партия "Слуга народа" сможет установить новую систему власти в стране, "нокаутировав" старую. С такими словами он выступил на съезде фракции в Киеве.

— "Слуга народа" — это не бренд, это наше мировоззрение, это то, что поможет Украине установить другую систему. Не перезагрузить старую, а установить новую систему... Система пока что в нокдауне, мы предлагаем нокаут. Мы сделаем это вместе, — сказал лидер Незалежной.

По его словам, его команда одержала победу над старой системой в "первом раунде" 21 апреля, когда народ выбрал его президентом. Зеленский добавил, что в Верховной раде следующего созыва будет отменена депутатская неприкосновенность.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Верховной рады и назначил внеочередные выборы в парламент на 21 июля. ЦИК страны уже зарегистрировала 64 кандидата в нардепы. О намерении принять участие в выборах объявила партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность".