Бари Алибасов оказался не единственным отравившимся "Кротом"

На химикате нет необходимой информации о его опасности, утверждает представитель музыканта.

Пресс-секретарь Бари Алибасова Вадим Горжанкин рассказал, что продюсер — не единственный, кто путал упаковку жидкости для очистки труб "Крот" с бутылкой сока. По его словам, в апреле женщина выпила химикат, перепутав с пищевым продуктом, и через десять дней умерла в НИИ им. Склифосовского.

Центр по проведению судебных экспертиз и исследований "Судебный эксперт" по просьбе родных погибшей проверил упаковку "Крота" на соответствие нормам законодательства. Согласно заключению экспертов, на бутылке отсутствует необходимая информация об опасности товара, а маркировка противоречит ГОСТу.

— Родственники погибшей, которые в данный момент судятся с ООО "АМС Медиа", связались с нами и предоставили заключение комиссии специалистов. Кроме того, они сообщили о подобных случаях в разных городах России, — цитирует Горжанкина радиостанция "Говорит Москва".

Ранее сообщалось, что супруга Бари Алибасова Лидия Федосеева-Шукшина решила подать иск к ООО "АМС Медиа" — производителю жидкого средства "Крот. Чистые трубы". Родственники отравившегося Алибасова уверены, что тот был без очков и мог отравиться, потому что перепутал бутылку чистящего средства с йогуртом. Онищенко усомнился в успехе иска семьи Алибасова против производителей химиката.